Başkan Erdoğan “8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı”nda konuştu!
07.03.2026 | 22:24
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da “8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı”nda konuştu. Başkan Erdoğan, "Türkiye yakın çevresinden başlayarak yeryüzündeki bu adaletsizliklere, zulümlere en güçlü tepkiyi veren ülkelerin başında geliyor. Nerede bir yangın varsa oraya su taşımaya çalışıyoruz." dedi. "Kadına şiddet insalığa ihanettir" diyen Erdoğan, "Tek bir kadın veya çocuk şiddet kurbanı olmayan dek bu mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
23:38
