Adana'da trafikte yol kesip aracın camını yumruklayan saldırganlar kamerada | Video
08.03.2026 | 09:06
Adana’da trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada, içerisinde ailenin bulunduğu otomobilin önünü kesip aracın camına vurulması olayına ilişkin inceleme başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. İsa A. (25) ve Mustafa K. (25), adreslerinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polis ekipleri, İsa A.’ya saldırı amacıyla araçtan inmek ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek suçlarından toplam 370 bin TL idari para cezası kesti. Ayrıca İsa A.’nın ehliyetine 60 gün el konulurken, aracına da 60 gün trafikten men cezası uygulandı.
