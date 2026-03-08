Video Yaşam Çocuklarını görmeye çalışan adamı eski eşinin sevgilisi tabancayla vurdu | Video
Çocuklarını görmeye çalışan adamı eski eşinin sevgilisi tabancayla vurdu | Video

Çocuklarını görmeye çalışan adamı eski eşinin sevgilisi tabancayla vurdu | Video

08.03.2026 | 08:43

Kahramanmaraş'ta boşandığı eşinden çocuğunu almaya giden Ali Y. (38) eski eşinin birlikte yaşadığı adam tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesine bağlı Saçaklızade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Y. (38), boşandığı eşi Şerife U.'nun evine giderek çocuğunu almak istedi. Bu sırada yaşanan tartışmada kadının birlikte yaşadığı İsa S. (38), Ali Y.'yi tabancayla vurdu.


Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Ali Y..'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.
İsa S., polise teslim olurken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Vurulan Ali Y.'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çocuklarını görmeye çalışan adamı eski eşinin sevgilisi tabancayla vurdu | Video 00:51
Çocuklarını görmeye çalışan adamı eski eşinin sevgilisi tabancayla vurdu | Video 08.03.2026 | 08:43
Başkan Erdoğan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programında konuştu! 23:38
Başkan Erdoğan “8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı”nda konuştu! 07.03.2026 | 22:24
Küçükçekmece’de trafikte tartışma pahalıya patladı | Video 00:26
Küçükçekmece’de trafikte tartışma pahalıya patladı | Video 07.03.2026 | 15:17
Etiler’de dehşet gecesi! Ünlü gece kulübü kundaklandı, sahibi Yusuf Durmuş kapısının önünde infaz edildi! | Video 00:55
Etiler’de dehşet gecesi! Ünlü gece kulübü kundaklandı, sahibi Yusuf Durmuş kapısının önünde infaz edildi! | Video 07.03.2026 | 14:42
’Rüşvet karşılığında nikah’ soruşturmasında 6 tutuklama | Video 00:26
'Rüşvet karşılığında nikah' soruşturmasında 6 tutuklama | Video 07.03.2026 | 13:12
Şanlıurfa’da sahte kamu görevlisi operasyonu: 3 tutuklama | Video 01:09
Şanlıurfa'da sahte kamu görevlisi operasyonu: 3 tutuklama | Video 07.03.2026 | 12:27
Karısını iple boğdu: ’Hiçbir şey hatırlamıyorum’ dedi | Video 01:52
Karısını iple boğdu: 'Hiçbir şey hatırlamıyorum' dedi | Video 07.03.2026 | 10:50
Köye inen tilkiler birbirine girdi: O anlar kamerada | Video 00:41
Köye inen tilkiler birbirine girdi: O anlar kamerada | Video 07.03.2026 | 10:45
Kağıthane’de lise öğrencilerinin tekmeli yumruklu kavgası: ’’Seni mermi manyağı yapacağım’’ | Video 01:29
Kağıthane'de lise öğrencilerinin tekmeli yumruklu kavgası: ''Seni mermi manyağı yapacağım'' | Video 07.03.2026 | 09:48
Sosyal medyada, ’silahlı fotoğraf’ paylaşan 26 şüpheli gözaltına alındı | Video 01:39
Sosyal medyada, 'silahlı fotoğraf' paylaşan 26 şüpheli gözaltına alındı | Video 07.03.2026 | 09:26
Şişli’de dehşet anları: İki grup arasındaki sopalı kavgada bir kişinin burnu kırıldı! | Video 01:00
Şişli'de dehşet anları: İki grup arasındaki sopalı kavgada bir kişinin burnu kırıldı! | Video 07.03.2026 | 09:02
Malatya’da üç aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı | Video 01:44
Malatya'da üç aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı | Video 07.03.2026 | 08:52
Diyarbakır’da seyir halindeki tır alev aldı 00:18
Diyarbakır’da seyir halindeki tır alev aldı 06.03.2026 | 17:54
İstanbul merkezli 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 20 gözaltı | Video 00:56
İstanbul merkezli 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 20 gözaltı | Video 06.03.2026 | 16:06
Niğde’de 5.5 milyon TL değerinde sahte altın ele geçirildi | Video 00:36
Niğde’de 5.5 milyon TL değerinde sahte altın ele geçirildi | Video 06.03.2026 | 15:33
Hatay’da korkutan yangın: Oyuncak dükkanı alevlere teslim oldu | Video 01:16
Hatay'da korkutan yangın: Oyuncak dükkanı alevlere teslim oldu | Video 06.03.2026 | 14:12
Kamyonet lastiğine gizlenmiş 3 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi | Video 00:35
Kamyonet lastiğine gizlenmiş 3 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi | Video 06.03.2026 | 12:42
Marş dinamosundan uyuşturucu çıktı: Narkotik köpeği Pera’nın dikkati ele verdi | Video 03:17
Marş dinamosundan uyuşturucu çıktı: Narkotik köpeği Pera'nın dikkati ele verdi | Video 06.03.2026 | 12:42
Mersin’de bir esnaf, yardım etmek istediği genç tarafından soyuldu! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 02:23
Mersin'de bir esnaf, yardım etmek istediği genç tarafından soyuldu! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 06.03.2026 | 12:19
Kızını almaya gelen Semiha’yı canice katletmişti: Okul önünde vahşeti böyle savundu! 00:18
Kızını almaya gelen Semiha’yı canice katletmişti: Okul önünde vahşeti böyle savundu! 06.03.2026 | 12:04

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY