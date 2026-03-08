İzzet Yıldızhan'ın çocuklarıyla hafta sonu keyfi: O kareler sosyal medyayı yıktı! | Video
08.03.2026 | 09:42
Ailesine vakit ayırmak için sahne çalışmalarına ara veren ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan, hafta sonunu oğullarıyla geçirdi. Evinin bahçesinde çocuklarıyla top oynayan Yıldızhan'ın o anları, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
