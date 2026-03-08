Video Yaşam İzzet Yıldızhan'ın çocuklarıyla hafta sonu keyfi: O kareler sosyal medyayı yıktı! | Video
İzzet Yıldızhan'ın çocuklarıyla hafta sonu keyfi: O kareler sosyal medyayı yıktı! | Video

İzzet Yıldızhan'ın çocuklarıyla hafta sonu keyfi: O kareler sosyal medyayı yıktı! | Video

08.03.2026 | 09:42

Ailesine vakit ayırmak için sahne çalışmalarına ara veren ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan, hafta sonunu oğullarıyla geçirdi. Evinin bahçesinde çocuklarıyla top oynayan Yıldızhan'ın o anları, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İzzet Yıldızhan’ın çocuklarıyla hafta sonu keyfi: O kareler sosyal medyayı yıktı! | Video 00:53
İzzet Yıldızhan'ın çocuklarıyla hafta sonu keyfi: O kareler sosyal medyayı yıktı! | Video 08.03.2026 | 09:42
Bursa’da iki grup arasında çıkan duba ve tabureli kavga kamerada | Video 00:55
Bursa'da iki grup arasında çıkan duba ve tabureli kavga kamerada | Video 08.03.2026 | 09:08
Adana’da trafikte yol kesip aracın camını yumruklayan saldırganlar kamerada | Video 00:29
Adana'da trafikte yol kesip aracın camını yumruklayan saldırganlar kamerada | Video 08.03.2026 | 09:06
Trabzon’da araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü | Video 01:48
Trabzon'da araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü | Video 08.03.2026 | 08:59
Çocuklarını görmeye çalışan adamı eski eşinin sevgilisi tabancayla vurdu | Video 00:51
Çocuklarını görmeye çalışan adamı eski eşinin sevgilisi tabancayla vurdu | Video 08.03.2026 | 08:43
Başkan Erdoğan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programında konuştu! 23:38
Başkan Erdoğan “8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı”nda konuştu! 07.03.2026 | 22:24
Küçükçekmece’de trafikte tartışma pahalıya patladı | Video 00:26
Küçükçekmece’de trafikte tartışma pahalıya patladı | Video 07.03.2026 | 15:17
Etiler’de dehşet gecesi! Ünlü gece kulübü kundaklandı, sahibi Yusuf Durmuş kapısının önünde infaz edildi! | Video 00:55
Etiler’de dehşet gecesi! Ünlü gece kulübü kundaklandı, sahibi Yusuf Durmuş kapısının önünde infaz edildi! | Video 07.03.2026 | 14:42
’Rüşvet karşılığında nikah’ soruşturmasında 6 tutuklama | Video 00:26
'Rüşvet karşılığında nikah' soruşturmasında 6 tutuklama | Video 07.03.2026 | 13:12
Şanlıurfa’da sahte kamu görevlisi operasyonu: 3 tutuklama | Video 01:09
Şanlıurfa'da sahte kamu görevlisi operasyonu: 3 tutuklama | Video 07.03.2026 | 12:27
Karısını iple boğdu: ’Hiçbir şey hatırlamıyorum’ dedi | Video 01:52
Karısını iple boğdu: 'Hiçbir şey hatırlamıyorum' dedi | Video 07.03.2026 | 10:50
Köye inen tilkiler birbirine girdi: O anlar kamerada | Video 00:41
Köye inen tilkiler birbirine girdi: O anlar kamerada | Video 07.03.2026 | 10:45
Kağıthane’de lise öğrencilerinin tekmeli yumruklu kavgası: ’’Seni mermi manyağı yapacağım’’ | Video 01:29
Kağıthane'de lise öğrencilerinin tekmeli yumruklu kavgası: ''Seni mermi manyağı yapacağım'' | Video 07.03.2026 | 09:48
Sosyal medyada, ’silahlı fotoğraf’ paylaşan 26 şüpheli gözaltına alındı | Video 01:39
Sosyal medyada, 'silahlı fotoğraf' paylaşan 26 şüpheli gözaltına alındı | Video 07.03.2026 | 09:26
Şişli’de dehşet anları: İki grup arasındaki sopalı kavgada bir kişinin burnu kırıldı! | Video 01:00
Şişli'de dehşet anları: İki grup arasındaki sopalı kavgada bir kişinin burnu kırıldı! | Video 07.03.2026 | 09:02
Malatya’da üç aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı | Video 01:44
Malatya'da üç aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı | Video 07.03.2026 | 08:52
Diyarbakır’da seyir halindeki tır alev aldı 00:18
Diyarbakır’da seyir halindeki tır alev aldı 06.03.2026 | 17:54
İstanbul merkezli 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 20 gözaltı | Video 00:56
İstanbul merkezli 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 20 gözaltı | Video 06.03.2026 | 16:06
Niğde’de 5.5 milyon TL değerinde sahte altın ele geçirildi | Video 00:36
Niğde’de 5.5 milyon TL değerinde sahte altın ele geçirildi | Video 06.03.2026 | 15:33
Hatay’da korkutan yangın: Oyuncak dükkanı alevlere teslim oldu | Video 01:16
Hatay'da korkutan yangın: Oyuncak dükkanı alevlere teslim oldu | Video 06.03.2026 | 14:12

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY