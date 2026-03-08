Siirt'te karla mücadele sürüyor: Mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
08.03.2026 | 22:25
Siirt İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açmak ve mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
