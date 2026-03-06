Video Haber Siirt'te devrilen otomobil hurdaya döndü: 3 ağır yaralı
06.03.2026 | 21:22

Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin yol kenarına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı.

