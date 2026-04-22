Uşak Belediyesine yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

22 Nisan 2026 | 09:04

Uşak Belediyesine yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan aralarında CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban ve Uşakspor Kulüp Başkanı Özhan Özgöbek'in de bulunduğu 29 kişi adliyeye sevk edildi.