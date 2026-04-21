Gülistan Doku soruşturmasında Son dakika: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi | Video
21 Nisan 2026 | 11:24
Gülistan Doku soruşturması kapsamında Elazığ'da gözaltına alınan ve Erzurum'a sevk edilen eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Emniyette 3 gün boyunca kendisine ifade vermek istiyor musunuz diye sorulan Tuncay Sonel, 'Ben devletin valisiyim. Emniyette cevap vermem, susma hakkımı kullanıyorum. Sadece savcıya ifade veririm’ diyerek hiçbir soruya cevap vermediği öğrenildi.
