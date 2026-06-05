Mardin merkezli 15 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 15 tutuklama | Video

05 Haziran 2026 | 11:35

İçişleri Bakanlığı: Mardin merkezli 15 ilde 'Yasa Dışı Bahis ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçlarına yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 3 milyar TL para hareketliliği olduğu tespit edilen 32 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 15’i tutuklandı. 7’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.