Türkiye'den yenilenebilir enerji için 6 milyar dolarlık yatırım! Bakan Bayraktar 2035 vizyonunu açıkladı
03 Haziran 2026 | 15:30
Türkiye, Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırırken, 8 bin 200 megavatlık ve 6 milyar dolar değerindeki tesislerin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, törende 2035 hedefleri ve enerji altyapısına yönelik yeni projelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
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