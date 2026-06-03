Türkiye'den yenilenebilir enerji için 6 milyar dolarlık yatırım! Bakan Bayraktar 2035 vizyonunu açıkladı

03 Haziran 2026 | 15:30

Türkiye, Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırırken, 8 bin 200 megavatlık ve 6 milyar dolar değerindeki tesislerin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, törende 2035 hedefleri ve enerji altyapısına yönelik yeni projelere ilişkin açıklamalarda bulundu.