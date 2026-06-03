Son Dakika | Başkan Erdoğan'dan CHP'ye gönderme: Gündemleri koltuk kavgası, bizi ilgilendirmez

03 Haziran 2026 | 15:26

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “2025 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni”nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan CHP'de yaşanan son gelişmelere ilişkin, "Ne ülkenin meseleleriyle ilgileniyorlar ne de dünyada ne olup bittiğini takip ediyorlar, gündemlerinde sadece koltuk kavgası var." değerlendirmesini yaptı.