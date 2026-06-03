SON DAKİKA: Özgür Özel yeni parti iddialarına son noktayı koydu: "Kurultay için tüm yolları deneyeceğiz!" | Video
03 Haziran 2026 | 10:03
Son dakika haberi: Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi adeta parçalanmanın eşiğine geldi! Göreve geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, dün kendi MYK’sını açıklarken Özgür Özel Meclis’te korsan grup toplantısı düzenledi! Dün bir grup gazeteci ile bir araya gelen Özgür Özel izleyeceği yol haritasına değindi. Yeni parti kuracağı iddialarına da çok net yanıt verdi.
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