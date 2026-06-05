Bakan Kurum'dan 'Dünya Çevre Günü' mesajı | Video
05 Haziran 2026 | 13:51
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası kapsamında video mesaj paylaştı.
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