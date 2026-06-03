Video Haber COP31 için kritik protokole imza atıldı! Bakan Kurum: İş dünyasının damgasını vuracağız
COP31 için kritik protokole imza atıldı! Bakan Kurum: İş dünyasının damgasını vuracağız

COP31 için kritik protokole imza atıldı! Bakan Kurum: İş dünyasının damgasını vuracağız

03 Haziran 2026 | 11:46

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, "COP 31 Business Forum - Türk İş Dünyası İstişare Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye Çevre Ajansı, TOBB ve TESK arasında varılan işbirliğine dikkat çeken Bakan Kurum, "COP31’e iş dünyasının mührünü vuracağız” dedi.

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