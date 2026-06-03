SON DAKİKA | Bakan Uraloğlu: "Körfez'de kalan uçağımız yok, Hürmüz'de 9 gemimiz bekliyor"
03 Haziran 2026 | 11:22
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik gerilime ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunuyor. Bakan Uraloğlu, "Körfez'de kalan uçağımız yok, Hürmüz'de 9 gemimiz bekliyor" dedi.
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