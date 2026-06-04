2 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon; 129 tutuklama | Video
04 Haziran 2026 | 12:03
İçişleri Bakanlığı: Şanlıurfa ve Bursa’da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 135 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 129'u tutuklandı. 6'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
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