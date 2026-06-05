Kılıçdaroğlu MYK'yı ikinci kez topladı! O toplantıda neler konuşuldu?

05 Haziran 2026 | 18:38

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesi arasındaki tansiyon her geçen gün daha da tırmanıyor. Mutlak butlan kararı sonrası yeniden Genel Başkanlık koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu ikinci kez MYK toplantısına başkanlık etti. O toplantıda konuşulanlara dair kulis bilgilerini aktaran A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına "Belge, bilgi, yolsuzluk varsa biz hiçbir şey yapamayız" dediğini aktardı. İşte o MYK toplantısına ilişkin detaylar...