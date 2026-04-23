106 yıllık gurur: 23 Nisan... TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti | Video

23 Nisan 2026 | 09:55

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 106. yıldönümü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek anı defterini imzaladı. Kurtulmuş, "Hedefimiz her çocuğun güven içinde yaşadığı özgürce gelişebildiği ahlakın ışığında geleceğe yürüdüğü bir zemini takip etmektir. İstiklal kahramanlarımızın emaneti olan cumhuriyeti sorumluluğa yarışır bir kararlılıkla taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.