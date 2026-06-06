Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan iş dünyasına mesaj! "Bunun en büyük kazananı Türkiye olacak" | Video

06 Haziran 2026 | 15:53

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da “DEİK 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni”nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Gerek ekonomi, gerek ticari, gerek diplomatik olarak etrafımızı saran toz bulutu dağıldığında bunun en büyük kazananı Türkiye olacaktır." dedi. Başkan Erdoğan iş dünyasına, yurt dışında bulunan vatandaşlarımıza ve yabancı yatırımcılara çağrıda bulundu. Başkan Erdoğan, "Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin sizler de güçlü Türkiye'nin büyüme hikayesinin bir parçası olun." ifadelerini kullandı.