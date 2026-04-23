Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anıtkabir'i ziyaret etti | Video

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anıtkabir'i ziyaret etti

23 Nisan 2026 | 09:48

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Türkiye’nin dört bir yanından gelen çocuklarla birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Mozoleye çelenk bırakan Tekin, ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek anı defterini imzaladı. Deftere yazdığı mesajda, çocukları ülkenin çağdaş medeniyet hedeflerine ulaştıracak bir anlayışla yetiştirme kararlılıklarını vurgulayan Tekin, bu sorumluluğu aynı azim ve şefkatle sürdüreceklerini ifade etti.