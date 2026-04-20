'Kurtaran 2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü başladı | Video 20 Nisan 2026 | 14:47 TÜRK Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın düzenlediği Kurtaran- 2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü başladı. Bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen ve 22 ülkeden 34 gözlemcinin yer aldığı tatbikatta senaryo gereği satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltıya yönelik kurtarma harekatı icra ediliyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 15-21 Nisan tarihleri arasında düzenlediği 'Kurtaran 2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü başladı. Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'ndaki tatbikat öncesi TCG Alemdar gemisinde Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanı Tuğamiral Eren Günay tarafından brifing verildi. Tuğamiral Günay, "15-21 Nisan 2026 tarihleri arasında icra edilmekte olan Kurtaran-26 Tatbikatı'nın maksadı, satha çıkma kabiliyetini yitiren denizaltı personelinin, NATO üyesi ülkeler ve diğer ülkelerin katılımı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan milli kurtarma unsurları vasıtasıyla kurtarılması, kurtarma unsurlarının konuşlu bulundukları ülkelerden hava ve deniz yolu ile kaza bölgesine en seri şekilde transfer edilebilmesi, NATO üyesi olmayan ülkeler ile denizaltıdan personel kurtarma konularında ileride yapılabilecek ortak kurtarma operasyonları için yöntemler geliştirilmesi, denizaltı tahliye ve kurtarma harekâtında ortaya çıkabilecek kitlesel yaralanmalara uygun olarak triyaj, tıbbi tedavi ile rekompresyon ve/veya satıh dekompresyonu tedavilerinin yapılması ve tıbbi tahliyenin icra edilmesidir" dedi.

'MİLLÎ KURTARMA GEMİLERİ İLE MÜDAHALEDE BULUNULACAK'

Tuğamiral Günay, "NATO Deniz Komutanlığı (MARCOM) tarafından planlanan Dynamic Minotaur-26 Masa Başı Tatbikatı, 16-17 Nisan 2026 tarihlerinde Türkiye ev sahipliğinde Kurtaran-26 Tatbikatı ile ilişkilendirilerek icra edilmiştir. Masa başında alınan kararlar gerçek zamanlı olarak gemilerin manevra yapması ve kurtarma sistemlerinin seferber edilerek test edilmesi ve planlamaya fiziksel bir boyut kazandırarak birlikte çalışılabilirliğin artırılması amaçlanmıştır. Kurtaran-26 Tatbikatı, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından planlanan, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı tarafından icra edilen ve bu yıl 9'uncusu olarak Aksaz/Marmaris bölgesinde icra edilecek fiilî denizaltıdan personel kurtarma tatbikatıdır. Tatbikat süresince farklı sahalarda dibe oturmuş denizaltılara, millî kurtarma gemileri ile müdahalede bulunulacaktır" ifadelerini kullandı.

'DALIŞ SİSTEMİ İLE DALIŞLAR İCRA EDİLECEK'

Tuğamiral Günay, tatbikatın hedef kitlesinin denizaltı arama kurtarma harekatında görev alan yüzer, dalar, uçar unsurlar ve teşkil edilen karargahlar olduğunu belirterek, "Tatbikata Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 fırkateyn, 1 denizaltı kurtarma gemisi, 2 kurtarma ve yedekleme gemisi, 3 denizaltı, 2 mayın avlama gemisi, 2 tuzla sınıfı karakol gemisi, 1 büyük liman römorkörü, 1 deniz karakol uçağı, 2 helikopter, 2 İHA, 1 paraşütle arama kurtarma timi, 1 denizaltı tahliye ve kurtarma yardım timi iştirak etmektedir. Kurtaran-26 Tatbikatı'na Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 AS-532 Couger ambulans helikopteri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 CASA CN-235 tipi nakliye uçağı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 2 sahil güvenlik botu iştirak etmektedir. Tatbikat sırasında yandan taramalı sonar, uzaktan kumandalı sualtı araçları, atmosferik dalış elbisesi, kurtarma çanı, denizaltı harici havalandırma sistemi kullanılacak; scuba ve satıhtan ikmalli dalış sistemi ile dalışlar icra edilecektir" dedi.

'KURTARMA EĞİTİMLERİNİN SERGİLENMESİ ŞEKLİNDE İCRA EDİLECEK'

Tuğamiral Günay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurtaran-26 denizaltıdan personel kurtarma tatbikatı kapsamında, 15 Nisan tarihinde tatbikata katılan tüm milli unsurların ve yabancı gözlemcilerin katılımıyla tatbikat öncesi seyir brifingi icra edilmiştir. Tatbikatın fiili safhası; 16 Nisan tarihinde, Denizaltı Harekat Kontrol Makamınca verilen alarm mesajı ile başlamış, tatbikata iştirak eden arama kurtarma birlikleri Aksaz Deniz Üssü'nden ileri hareket ettirilerek satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltının aranması, tespiti ve teşhisi faaliyetleri icra edilmiştir. Müteakip günlerde tanziri olarak satha çıkma kabiliyetini yitirmiş bir denizaltıya istinaden personel kurtarma araçları ile müdahale ve personel tahliyesi, harici havalandırma, acil yaşam destek paketlerinin ulaştırılması, paraşütle arama kurtarma ekibi ile sudan çıkarma ve ilk tıbbi müdahale, kazazedelerin triyaj, tedavi ve tıbbi tahliyeleri için gerekli tıbbi desteğin verilmesi, faaliyetleri icra edilmiştir. Kurtaran-26 Tatbikatı basın günü, 20 Nisan tarihinde tatbikata katılan arama kurtarma unsurlarının tanıtımı ve fiili olarak yapılan kurtarma eğitimlerinin sergilenmesi şeklinde icra edilecektir."

Brifinge Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutan Yardımcısı Koramiral Yalçın Payal, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Rafet Oktar, Harp Filosu Komutanı Tümamiral Mehmet Baybars Küçükatay, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aziz Bakıoğlu, Denizaltı Filosu Komutanı Tümamiral Timur Yılmaz, Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanı Tuğamiral Eren Günay, Duayen Ataşe Albay Nicolas Presson, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Hamdi Abanoz, Aksaz Tersanesi Komutanı Tuğamiral Cemalettin Çiftçi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sistem Proje ve Planlama Yönetimi (SPPY) Başkanı Tuğamiral Gökçen Fırat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Eğitim Daire Başkanı Tuğamiral Halil İlker Avcı, Lojistik Destek Görev Grup Komutanı Tuğamiral Lütfü Sezgin ve Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral İlyas Ergel katıldı.

DENİZALTILAR İÇİN KURTARMA

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen 'Kurtaran-2026 Tatbikatı' kapsamında denizaltılara dalgıçlarla acil destek yaşam paketi ulaştırıldı. Senaryo gereği deniz yüzeyine çıkamayan denizaltıların ilk olarak yerleri sonar cihazlarıyla tespit edildi. Ardından uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) daldırılıp, bulunan cisimlerin denizaltı olup olmadığı ve yüzeyinde hasar bulunup bulunmadığı saptandı. Su yüzeyinden 35 metre derinlikte bulunan denizaltıdaki personele, bin metre uzaktan kumandalı su altı aracı TCB Istakoz-2 (ROV) ile içerisinde yiyecek, ilaç ve yedek parça bulunan acil destek yaşam paketi ulaştırıldı. Hemen ardından kıyafetlerini giyen dalgıçlar, denizaltının yanına indi. Dalgıçlar, denizaltıya temiz hava akışı sağlanması için imla egzoz hortumları bağlayıp, sonra yeniden 'TCG Alemdar' gemisine çıktı.

'UZMAN EKİPLER, KAZAZEDELERE MÜDAHALE ETTİ'

Senaryo gereği satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltında mahsur kalan kazazedelerin serbest çıkışı için çalışma yapıldı. İlk olarak 'TCG Alemdar' gemisinden, uzaktan kumandalı su aracıyla (ROV) denizaltının yeri tespit edildi. 35 metre derinlikteki personel serbest çıkış faaliyetini gerçekleştirdikten sonra kurtarma ekibi tarafından bota alınıp, 'TCG Alemdar'a intikal ettirildi. Kazazedeler, sağlık durumlarına göre yüzer hastaneye dönüştürülen 'TCG Alemdar' gemisindeki basınç odası, ameliyathane ve ara kablo yoğun bakım odasına alındı. Burada uzman ekipler, kazazedelere müdahale etti. Durumu ağır olan kazazedelerden 1'i, geminin güvertesine indirilen helikopterle tam teşekküllü hastaneye götürüldü. Paraşütle Arama Kurtarma (PAK) Timi de uçaktan paraşütle atlayarak kazazedeleri sudan çıkardı. Kurtarma ekipleri, kazazedeleri can sallarına alıp, ilk yardım uyguladı. Su yüzeyindeki kurtarma ekibi tarafından bota alınan kazazedeler, TCG Alemdar gemisine nakledildi.