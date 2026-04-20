TBMM'NİN açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla çocuk özel oturumu düzenlendi | Video

20 Nisan 2026 | 15:58

TBMM'NİN açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla çocuk özel oturumu düzenlendi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, okullardaki saldırılara değinerek, "Hangi sözü söylersek söyleyelim, içimizdeki yaranın içimizde bu kanayan yarayı dindirmeye yetmeyeceğini tabii ki biliyoruz, farkındayız. Ama böyle zor günlerde milletimizin en temel özelliği dayanışma içerisinde zorlukları aşabilme kabiliyetidir" dedi.