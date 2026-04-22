Ankara’da Kara Havacılık Komutanlığı'na ait helikopter kaza kırıma uğradı: Personelin sağlık durumunda olumsuzluk yok | Video

22 Nisan 2026 | 07:35

Ankara’nın Sincan ilçesinde Kara Havacılık Komutanlığı'na ait CH-47 ağır nakliye helikopteri kaza kırıma uğradı. Personelin sağlık durumunda olumsuzluk olmadı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Ankara'nın Sincan ilçesinde Kara Havacılık Komutanlığı'na ait CH-47 ağır nakliye helikopteri eğitim uçuşu sırasında henüz bilinmeyen bir sebeple kaza kırıma uğradı. Akşam saatlerinde meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada personelin sağlık durumu ile ilgili bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.


Olay yerine gelen kaza kırım ekibi incelemelerine devam ederken, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ayrıca bölgeye gelen Sincan Kaymakamı Levent Kılıç basın mensuplarının sorularını cevaplayarak, "5 Personel var 4'ünün durumu iyi. Bir personelde hafif göğüs ağrısı var, hastaneye ulaştırıldı. Herhangi bir sıkıntı yok. Helikopterin durumu inceleniyor. Askeri helikopter olduğu için kaza kırım ekibi gelecek. Herhangi bir sıkıntı yok. Eğitim uçuşu yapılırken yere inme sırasında olmuş. Tam bilmiyorum ama 23 gibi olmuş. Kara Kuvvetleri Komutanımız geldi zaten. Herhangi yaralı ya da can kaybımızın olmaması sevindirici" dedi.


Olayın görgü şahitlerinden olan Nizami Demirel ise bölgeyi bildiği için ekiplere yardımcı olduğunu belirterek, "Uçuş yapıyorlardı eğitim için. Bir ses geldi sonra ateş parladı. Bir anda oldu. 5 Personel olduğunu söyledi bir komutan. Ölü yok dediler. Bir yaralı varmış oturuyordu o da. Yasak dedikleri için bizde gitmedik. Ambulansları ben götürdüm olay yerine. Bölgeyi bildiğim için en kısa yoldan gitmeleri için yardım ettim. Saat 22.30-23.00 aralarında oldu. Köyümüzün üstünde eğitim yaptıkları için görüyoruz hep helikopterleri. Ben kaza anında dışarıdaydım. Bir anda ses geldi. Düştüğünü hissettim ve hemen 112'yi aradık. Olay yerini bildiğim için arkalı önlü gittik ve olay yerine ulaştık" ifadelerine yer verdi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ankara’da Kara Havacılık Komutanlığı’na ait helikopter kaza kırıma uğradı: Personelin sağlık durumunda olumsuzluk yok | Video 11:07
Ankara’da Kara Havacılık Komutanlığı'na ait helikopter kaza kırıma uğradı: Personelin sağlık durumunda olumsuzluk yok | Video 22.04.2026 | 07:30
Alev alev yanan meyve deposu böyle görüntülendi 01:32
Alev alev yanan meyve deposu böyle görüntülendi 21.04.2026 | 20:35
18 ildeki yasa dışı bahis operasyonlarında 127 gözaltı | Video 00:46
18 ildeki yasa dışı bahis operasyonlarında 127 gözaltı | Video 21.04.2026 | 15:41
Gülistan Doku soruşturmasında Son dakika: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi | Video 00:54
Gülistan Doku soruşturmasında Son dakika: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi | Video 21.04.2026 | 11:22
Son dakika | MHP lideri Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar: Geleceğimiz dijital kuşatma altında | Video 43:19
Son dakika | MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar: Geleceğimiz dijital kuşatma altında | Video 21.04.2026 | 11:13
Bir günlüğüne Yozgat İl Jandarma Komutanı oldular | Video 04:20
Bir günlüğüne Yozgat İl Jandarma Komutanı oldular | Video 21.04.2026 | 10:56
Son dakika | Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Erzurum Adliyesi’ne getirildi | Video 01:51
Son dakika | Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Erzurum Adliyesi’ne getirildi | Video 21.04.2026 | 09:25
Son dakika | Ataşehir Belediyesi rüşvet soruşturmada gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi | Video 01:28
Son dakika | Ataşehir Belediyesi rüşvet soruşturmada gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi | Video 21.04.2026 | 08:17
Diyarbakır’da selde mahsur kalan çobanı AFAD ve JAK ekipleri kurtardı | Video 01:05
Diyarbakır'da selde mahsur kalan çobanı AFAD ve JAK ekipleri kurtardı | Video 21.04.2026 | 07:08
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 25:45
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 20.04.2026 | 19:27
Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim tutuklandı 04:02
Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim tutuklandı 20.04.2026 | 18:39
TBMM’NİN açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla çocuk özel oturumu düzenlendi | Video 12:04
TBMM'NİN açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla çocuk özel oturumu düzenlendi | Video 20.04.2026 | 15:53
Kabine Toplantısı başladı: İşte masadaki başlıklar... 02:56
Kabine Toplantısı başladı: İşte masadaki başlıklar... 20.04.2026 | 15:46
’Kurtaran 2026 Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü başladı | Video 09:12
'Kurtaran 2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü başladı | Video 20.04.2026 | 14:42
Yüksekova’da sağanak yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü 01:00
Yüksekova’da sağanak yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü 19.04.2026 | 21:39
Ankara’da inşaat iskelesi çöktü: 3 işçi yaralandı 00:45
Ankara’da inşaat iskelesi çöktü: 3 işçi yaralandı 19.04.2026 | 21:24
Avcılar’da uyuşturucu operasyonu: Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi | Video 01:01
Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi | Video 19.04.2026 | 17:11
Son dakika | Gülistan Doku soruşturmasında Türkay Sonel’den şok ifade... ’Tecavüz ile ilgim yok’ | Video 00:22
Son dakika | Gülistan Doku soruşturmasında Türkay Sonel'den şok ifade... 'Tecavüz ile ilgim yok' | Video 19.04.2026 | 16:14
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Antalya Diplomasi Forumu’nda konuştu | Video 56:33
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu | Video 19.04.2026 | 14:11
Edirne ve İstanbul’da 420 kilo esrar ele geçirildi | Video 00:52
Edirne ve İstanbul'da 420 kilo esrar ele geçirildi | Video 19.04.2026 | 10:48

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA