CHP’nin mehter marşı rahatsızlığı! Tepki yağdı: “Çocuklara sırtınızı dönecek kadar mı tükendiniz?” | Video

23 Nisan 2026 | 15:20

Gaziantep'teki 23 Nisan kutlamalarında CHP il yönetimi gösteri yapan çocuk mehteran takımına sırt dönerek gösterdiği tepki gösterdi. Çocuk Bayramı'nda çocuklara yönelik hareket büyük tepki gördü. AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan: "Siyasetinizi çocukların masumiyeti üzerinden yapacak kadar mı tükendiniz? Çocuklara sırtını dönen bir yapının, bu milletin geleceğine yüzünü dönmesi imkansızdır" dedi.