Akdeniz'de göçmenleri taşıyan tekne battı: 15 ölü, 20 yaralı | Video
09.03.2026 | 10:48
Antalya'nın Finike ilçesi açıklarında kaçak göçmenlerin bulunduğu teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Bölgede kurtarma çalışmaları sürüyor.
Finike açıklarında kaçak göçmenlerin bulunduğu tekne, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle battı. Olayla ilgili bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi. İlk belirlemelere göre 15 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı ve bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Olaya ilişkin 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
