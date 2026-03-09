Kabine toplanıyor! 3 kritik başlık masada! | Video
09.03.2026 | 08:34
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Kritik toplantının ana gündeminde Orta Doğu'da artan gerilim, Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi trafiği ve iç politikaya ilişkin önemli başlıklar yer alacak.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:21
Kabine toplanıyor! 3 kritik başlık masada! | Video 09.03.2026 | 08:34
00:48
Siirt'te karla mücadele sürüyor: Mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı 08.03.2026 | 22:25
02:50
01:09
Bakan Uraloğlu: "Bursa, ülkemizin Yüksek Hızlı Tren ağına bağlanacak" 08.03.2026 | 13:35
00:25
00:53
01:01
01:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet himayesindeki çocuklarla iftar yaptı 06.03.2026 | 22:35
00:29
Siirt'te devrilen otomobil hurdaya döndü: 3 ağır yaralı 06.03.2026 | 21:22
00:44
06:11
07:57
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 05.03.2026 | 22:54
02:08
MİT'ten Suriye'de DAEŞ operasyonu 05.03.2026 | 19:27
01:08
Baraja uçan araçta kurtarılmayı bekledi: Can pazarı kamerada 05.03.2026 | 17:31
01:06
08:35
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 04.03.2026 | 21:45
10:36
05:34
00:31
35 ilde DEAŞ terör örgütüne operasyon: 22 tutuklama | Video 04.03.2026 | 10:19
01:10
İran İHA'larla Dubai'deki ABD Konsolosluğu'nu hedef aldı 03.03.2026 | 23:24