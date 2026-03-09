İran füzesi hava sahamızda imha edildi | Video

09.03.2026 | 15:27

Milli Savunma Bakanlığı: "İran’dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir"