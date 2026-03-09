Türk F-16'ları KKTC'de | Video 09.03.2026 | 14:00 Türkiye'nin KKTC'nin güvenliğinin artırılmasına yönelik planlamalar çerçevesinde adaya gönderdiği F-16 savaş uçakları KKTC'de selamlama uçuşu gerçekleştirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), KKTC'nin güvenliğinin artırılmasına yönelik planlamalar çerçevesinde adaya F-16 savaş uçağı ile hava savunma sistemlerinin konuşlandırıldığını açıkladı. MSB'nin açıklamasından kısa bir süre sonra Türkiye'nin gönderdiği F-16'lar ilk kez adada konuşlanmak üzere KKTC'deki Ercan Havalimanı'na ulaştı. KKTC'ye ulaşan F-16'lar havalimanındaki pisti geçerek ilk olarak selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Operasyonel halde KKTC'de bulunacak toplamda 6 adet F-16, eski Ercan Havalimanında konuşlanacak.



MSB, bölgedeki son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) güvenliğini artırmak amacıyla F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemi konuşlandırıldığını duyurmuştur. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan kademeli planlamalar çerçevesinde; 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne konuşlandırılmıştır. Gelişmelere göre yapılacak değerlendirmeler neticesinde ihtiyaç duyulması hâlinde ilave tedbirler alınmaya devam edilecektir" denilmişti.