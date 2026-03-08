Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç Halep'te konuştu: Dün olduğu gibi bugün de kardeşlerimizin yanındayız!

08.03.2026 | 21:34

Trabzon Valisi Tahir Şahin ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç başkanlığındaki heyet, Ramazan ayı vesilesiyle Suriye’nin Halep şehrinde düzenlenen “Kardeşlik İftarı” programına katıldı. Ziyaretlerde bölgedeki insani çalışmalar ve yerel yönetimler arasındaki iş birliği konularında değerlendirmelerde bulunuldu. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Emperyal güçlerin bölgemizde kurmak istediği oyunları bozmak için dün olduğu gibi bugün de yarın da Türk milleti olarak kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.