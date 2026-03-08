Video Haber Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç Halep'te konuştu: Dün olduğu gibi bugün de kardeşlerimizin yanındayız!
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç Halep'te konuştu: Dün olduğu gibi bugün de kardeşlerimizin yanındayız!

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç Halep'te konuştu: Dün olduğu gibi bugün de kardeşlerimizin yanındayız!

08.03.2026 | 21:34

Trabzon Valisi Tahir Şahin ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç başkanlığındaki heyet, Ramazan ayı vesilesiyle Suriye’nin Halep şehrinde düzenlenen “Kardeşlik İftarı” programına katıldı. Ziyaretlerde bölgedeki insani çalışmalar ve yerel yönetimler arasındaki iş birliği konularında değerlendirmelerde bulunuldu. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Emperyal güçlerin bölgemizde kurmak istediği oyunları bozmak için dün olduğu gibi bugün de yarın da Türk milleti olarak kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç Halep’te konuştu: Dün olduğu gibi bugün de kardeşlerimizin yanındayız! 02:50
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç Halep'te konuştu: Dün olduğu gibi bugün de kardeşlerimizin yanındayız! 08.03.2026 | 21:34
Bakan Uraloğlu: Bursa, ülkemizin Yüksek Hızlı Tren ağına bağlanacak 01:09
Bakan Uraloğlu: "Bursa, ülkemizin Yüksek Hızlı Tren ağına bağlanacak" 08.03.2026 | 13:35
Gaziantep’te 179 adet sikke ile 29 adet obje ele geçirildi: 1 gözaltı | Video 00:25
Gaziantep'te 179 adet sikke ile 29 adet obje ele geçirildi: 1 gözaltı | Video 08.03.2026 | 11:04
Ankara’da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar yakalandı | Video 00:53
Ankara'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar yakalandı | Video 08.03.2026 | 08:38
22 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 600 milyon lira vurgun yapan 390 şüpheli yakalandı | Video 01:01
22 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 600 milyon lira vurgun yapan 390 şüpheli yakalandı | Video 07.03.2026 | 14:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet himayesindeki çocuklarla iftar yaptı 01:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet himayesindeki çocuklarla iftar yaptı 06.03.2026 | 22:35
Siirt’te devrilen otomobil hurdaya döndü: 3 ağır yaralı 00:29
Siirt'te devrilen otomobil hurdaya döndü: 3 ağır yaralı 06.03.2026 | 21:22
CHP’li Eyüpsultan Belediyesi’nde sular durulmuyor: İşçiler kazan kaldırdı! | Video 00:44
CHP'li Eyüpsultan Belediyesi'nde sular durulmuyor: İşçiler kazan kaldırdı! | Video 06.03.2026 | 16:23
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Hudut güvenliğinde tereddüt göstermiyoruz 06:11
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: "Hudut güvenliğinde tereddüt göstermiyoruz" 05.03.2026 | 23:03
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 07:57
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 05.03.2026 | 22:54
MİT’ten Suriye’de DAEŞ operasyonu 02:08
MİT'ten Suriye'de DAEŞ operasyonu 05.03.2026 | 19:27
Baraja uçan araçta kurtarılmayı bekledi: Can pazarı kamerada 01:08
Baraja uçan araçta kurtarılmayı bekledi: Can pazarı kamerada 05.03.2026 | 17:31
Başkan Erdoğan: ’Balıklar ürküyor’ diyenleri dinleseydik bunların hiçbirini başaramazdık 01:06
Başkan Erdoğan: 'Balıklar ürküyor' diyenleri dinleseydik bunların hiçbirini başaramazdık 04.03.2026 | 23:25
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 08:35
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 04.03.2026 | 21:45
MSB açıkladı: İran’dan ateşlenen balistik mühimmat Doğu Akdeniz’de etkisiz hale getirildi | Video 10:36
MSB açıkladı: İran'dan ateşlenen balistik mühimmat Doğu Akdeniz'de etkisiz hale getirildi | Video 04.03.2026 | 14:51
İsrail’den Tahran’ın doğusuna yeni saldırı! A Haber bölgeyi görüntüledi | Video 05:34
İsrail'den Tahran'ın doğusuna yeni saldırı! A Haber bölgeyi görüntüledi | Video 04.03.2026 | 11:14
35 ilde DEAŞ terör örgütüne operasyon: 22 tutuklama | Video 00:31
35 ilde DEAŞ terör örgütüne operasyon: 22 tutuklama | Video 04.03.2026 | 10:19
İran İHA’larla Dubai’deki ABD Konsolosluğu’nu hedef aldı 01:10
İran İHA'larla Dubai'deki ABD Konsolosluğu'nu hedef aldı 03.03.2026 | 23:24
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 12:55
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 03.03.2026 | 21:56
Nevşehir’de yük treni tıra çarptı: 2 makinist yaralandı 00:58
Nevşehir’de yük treni tıra çarptı: 2 makinist yaralandı 03.03.2026 | 18:45

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY