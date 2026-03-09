Son dakika | MSB: İran Füzesi hava sahamızda düşürüldü | Video
09.03.2026 | 15:07
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı İran füzesinin hava sahamızda düşürüldüğünü açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini, bazı mühimmat parçalarının Gaziantep'te boş arazilere düştüğünü, can kaybı ve yaralanma olmadığını bildirdi.
