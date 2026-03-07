Video Haber 22 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 600 milyon lira vurgun yapan 390 şüpheli yakalandı | Video
22 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 600 milyon lira vurgun yapan 390 şüpheli yakalandı | Video

07.03.2026 | 14:56

İçişleri Bakanlığı, 22 ilde dolandırıcılara yönelik icra edilen operasyonlarda 600 milyon lira dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 390 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığından operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "22 ilde vatandaşlarımızı 600 milyon lira dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 390 şüpheli yakalandı. 247'si tutuklandı, 143'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan şüphelilerin; kendilerini kamu/banka görevlisi olarak tanıtarak, sahte otel rezervasyonları yaparak, belediyeye işe alma vaadinde bulunarak, sosyal medya üzerinden sahte ürün ilanları vererek, sazan sarmalı yöntemiyle gayrimenkul satışı yaparak ve yasa dışı ilaç ve sağlık raporu aldırmak vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca bu şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu; 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. 13 adet gayrimenkule el konuldu" ifadelerine yer verildi.
