MHP lideri Devlet Bahçeli: Müzakere kisvesiyle İran'a tuzak kuruldu | Video

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları hakkında açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bu saldırganlık gayri meşrudur, gayri hukukidir, gayri ahlakidir. Uluslararası hukuku takan ve tanıyan yoktur. Coğrafyamızın her tarafında barış hakim olmalıdır savaşın kazananı yoktur, barışın kazananı ise çoktur dünyaya hakim ve hadim olması gereken tek gerçek barıştır." dedi.

