CHP'li başkandan belediye meclis üyesine küfür! "Sen kimsin? Beni konuşturma burada..."
02.03.2026 | 21:58
CHP'li Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, belediye meclis toplantısında tartışma yaşadığı Bağımsız Belediye Meclis Üyesi Cevat Olgun'a küfürler savurdu, hakaretler etti. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
