İçişleri Bakanlığı'nda sınır güvenliği toplantısı: Tüm birimler teyakkuz halinde
01.03.2026 | 19:45
İçişleri Bakanlığı'nda sınır güvenliği toplantısı düzenlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, bölgemizde yaşanan ve küresel ölçekte etkileri hissedilen gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alındı. Türkiye'nin sınır güvenliği, kamu düzeni ve göç yönetimi konularında tavizsiz bir duruş sergilediğini belirten Bakan Çiftçi, tüm birimlerin teyakkuz halinde görevini sürdürdüğünü ifade etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:55
01:24
Ali Hamaney'in ölüm haberini ağlayarak verdi | Video 01.03.2026 | 10:50
00:34
SON DAKİKA | ABD ordusu, İran’a saldırıları görüntülerini yayınladı | Video 01.03.2026 | 07:57
04:10
04:36
00:48
01:16
Merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan mezarı başında anıldı | Video 27.02.2026 | 15:47
00:40
04:34
16:36
SON DAKİKA | Pakistan: Afganistan ile savaş halindeyiz | Video 27.02.2026 | 07:35
01:58
Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem! 26.02.2026 | 21:05
16:06
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 26.02.2026 | 20:33
42:10
07:23
05:58
01:05
01:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik telefonu | Video 26.02.2026 | 07:42
15:07
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 25.02.2026 | 20:38
03:37
Bakan Tekin: Bildiri yayınlayan 168 kişi aleyhine dava açtık | Video 25.02.2026 | 13:25