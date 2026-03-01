İçişleri Bakanlığı'nda sınır güvenliği toplantısı: Tüm birimler teyakkuz halinde

01.03.2026 | 19:45

İçişleri Bakanlığı'nda sınır güvenliği toplantısı düzenlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, bölgemizde yaşanan ve küresel ölçekte etkileri hissedilen gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alındı. Türkiye'nin sınır güvenliği, kamu düzeni ve göç yönetimi konularında tavizsiz bir duruş sergilediğini belirten Bakan Çiftçi, tüm birimlerin teyakkuz halinde görevini sürdürdüğünü ifade etti.