5 ilde 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon: 37 şüpheli tutuklandı | Video
02.03.2026 | 10:38
İçişleri Bakanlığı: 5 ilde 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 394 Milyon TL hesap hareketi bulunan 65 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 37'si tutuklandı. 23'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
