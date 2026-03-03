Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyonist lobi tahrikiyle İran'a saldırı yapıldı | Video

03.03.2026 | 14:52

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Ev Sahibi Türkiye - Ankara 31 bin 73 Konut Kura Çekim Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "Yürüttüğümüz barış odaklı diplomasiyle sorunların masa başında diyalog ve müzakere yoluyla adil ve hakkaniyetli çözümü için yoğun gayret sarf ediyoruz. Coğrafyamızın dört bir ucunda hadiseler yaşanırken Türkiye olarak barış, huzur ve istikrar odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.