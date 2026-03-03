Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyonist lobi tahrikiyle İran'a saldırı yapıldı | Video
03.03.2026 | 14:52
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Ev Sahibi Türkiye - Ankara 31 bin 73 Konut Kura Çekim Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "Yürüttüğümüz barış odaklı diplomasiyle sorunların masa başında diyalog ve müzakere yoluyla adil ve hakkaniyetli çözümü için yoğun gayret sarf ediyoruz. Coğrafyamızın dört bir ucunda hadiseler yaşanırken Türkiye olarak barış, huzur ve istikrar odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
27:13
39:52
MHP lideri Devlet Bahçeli: Müzakere kisvesiyle İran'a tuzak kuruldu | Video 03.03.2026 | 11:35
03:55
00:12
09:05
Başkan Erdoğan: Savaşı durdurmak için çalışıyoruz 02.03.2026 | 21:01
09:38
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 02.03.2026 | 20:53
00:48
00:20
İstanbul’da 19 kaçak tabanca ele geçirildi | Video 02.03.2026 | 08:43
00:19
00:52
Erbil Uluslararası Havalimanı'na saldırı 01.03.2026 | 21:43
00:41
Irak Erbil'de patlama! 01.03.2026 | 20:05
00:55
01:24
Ali Hamaney'in ölüm haberini ağlayarak verdi | Video 01.03.2026 | 10:50
00:34
SON DAKİKA | ABD ordusu, İran’a saldırıları görüntülerini yayınladı | Video 01.03.2026 | 07:57
04:10
04:36
00:48
01:16
Merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan mezarı başında anıldı | Video 27.02.2026 | 15:47
00:40