MSB açıkladı: İran'dan ateşlenen balistik mühimmat Doğu Akdeniz'de etkisiz hale getirildi | Video

04.03.2026 | 14:51

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, "İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hâle getirilmiştir." açıklamasında bulundu.