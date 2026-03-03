İran İHA'larla Dubai'deki ABD Konsolosluğu'nu hedef aldı
03.03.2026 | 23:24
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın Riyad kentindeki ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırı ve ABD askerlerinin ölümüne yol açan diğer saldırılara verilecek yanıtla ilgili yaptığı açıklamada, "Yakında öğreneceksiniz" ifadelerini kullandı.
