İran İHA'larla Dubai'deki ABD Konsolosluğu'nu hedef aldı

03.03.2026 | 23:24

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın Riyad kentindeki ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırı ve ABD askerlerinin ölümüne yol açan diğer saldırılara verilecek yanıtla ilgili yaptığı açıklamada, "Yakında öğreneceksiniz" ifadelerini kullandı.