Video Haber Nevşehir’de yük treni tıra çarptı: 2 makinist yaralandı
Nevşehir’de yük treni tıra çarptı: 2 makinist yaralandı

Nevşehir’de yük treni tıra çarptı: 2 makinist yaralandı

03.03.2026 | 18:45

Nevşehir’in Kozaklı ilçesine bağlı Karasenir köyü yakınlarında hemzemin geçitte yük treninin iş makinesi yüklü tıra çarpması sonucu 2 makinist hafif yaralandı.

