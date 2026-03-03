Nevşehir’de yük treni tıra çarptı: 2 makinist yaralandı
03.03.2026 | 18:45
Nevşehir’in Kozaklı ilçesine bağlı Karasenir köyü yakınlarında hemzemin geçitte yük treninin iş makinesi yüklü tıra çarpması sonucu 2 makinist hafif yaralandı.
