İçişleri Bakanlığı: "FETÖ terör örgütüne yönelik tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 298 şüpheli yakalandı" | Video
03.03.2026 | 15:00
İçişleri Bakanlığı, son 2 hafta içerisinde 38 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 298 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
"FETÖ terör örgütüne yönelik tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 298 şüpheli yakalandı"
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"38 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik son 2 haftadır polislerimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 298 şüpheli yakalandı. FETÖ'nün 'Güncel Yapılanması, Eğitim Yapılanması, Finans Yapılanması, Askeri Mahrem Yapılanması ve Mahrem Yapılanmalar' içerisinde faaliyette bulunan, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan, Ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren, Yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan, Örgütün propagandasını yapan, Örgüte maddi destek toplayan 298 şüpheli yakalandı, 182'si tutuklandı. 75'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire Başkanlığımız, KOM ve İstihbarat Başkanlıklarımız koordinesinde; Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince 38 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda; haklarından kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanlar da yakalandı. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Daire Başkanlıklarımızı, Kahraman Polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:58
27:13
39:52
MHP lideri Devlet Bahçeli: Müzakere kisvesiyle İran'a tuzak kuruldu | Video 03.03.2026 | 11:35
03:55
00:12
09:05
Başkan Erdoğan: Savaşı durdurmak için çalışıyoruz 02.03.2026 | 21:01
09:38
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 02.03.2026 | 20:53
00:48
00:20
İstanbul’da 19 kaçak tabanca ele geçirildi | Video 02.03.2026 | 08:43
00:19
00:52
Erbil Uluslararası Havalimanı'na saldırı 01.03.2026 | 21:43
00:41
Irak Erbil'de patlama! 01.03.2026 | 20:05
00:55
01:24
Ali Hamaney'in ölüm haberini ağlayarak verdi | Video 01.03.2026 | 10:50
00:34
SON DAKİKA | ABD ordusu, İran’a saldırıları görüntülerini yayınladı | Video 01.03.2026 | 07:57
04:10
04:36
00:48
01:16
Merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan mezarı başında anıldı | Video 27.02.2026 | 15:47