İçişleri Bakanlığı: "FETÖ terör örgütüne yönelik tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 298 şüpheli yakalandı" | Video

İçişleri Bakanlığı:

03.03.2026 | 15:00

İçişleri Bakanlığı, son 2 hafta içerisinde 38 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 298 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından son 2 hafta içerisinde 38 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik polis tarafından operasyon düzenlendiğini ve 298 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Aynı zamanda Bakanlık, 298 şüpheliden, 182'sinin tutuklandığını ve 75'i hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandığını bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"38 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik son 2 haftadır polislerimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 298 şüpheli yakalandı. FETÖ'nün 'Güncel Yapılanması, Eğitim Yapılanması, Finans Yapılanması, Askeri Mahrem Yapılanması ve Mahrem Yapılanmalar' içerisinde faaliyette bulunan, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan, Ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren, Yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan, Örgütün propagandasını yapan, Örgüte maddi destek toplayan 298 şüpheli yakalandı, 182'si tutuklandı. 75'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire Başkanlığımız, KOM ve İstihbarat Başkanlıklarımız koordinesinde; Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince 38 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda; haklarından kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanlar da yakalandı. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Daire Başkanlıklarımızı, Kahraman Polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

