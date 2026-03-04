35 ilde DEAŞ terör örgütüne operasyon: 22 tutuklama | Video
04.03.2026 | 10:19
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 35 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 184 şüpheli yakalandı. 22’si tutuklandı. 33’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
35 ilde DEAŞ terör örgütüne operasyon: 22 tutuklama | Video 04.03.2026 | 10:19
