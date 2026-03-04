Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

04.03.2026 | 21:45

Başkan Erdoğan Mehmetçik ile iftar programında konuştu. 'Bölgemizin içinden geçtiği sıkıntılı günlerde, işi asla şansa bırakmıyoruz' diyen Başkan Erdoğan, "Bugün olduğu gibi NATO ile gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Bir daha benzer hadiselerin yaşanmaması için de uyarılarımızı en net biçimde yapıyoruz" ifadelerini kullandı.