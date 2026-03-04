Video Haber Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

04.03.2026 | 21:45

Başkan Erdoğan Mehmetçik ile iftar programında konuştu. 'Bölgemizin içinden geçtiği sıkıntılı günlerde, işi asla şansa bırakmıyoruz' diyen Başkan Erdoğan, "Bugün olduğu gibi NATO ile gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Bir daha benzer hadiselerin yaşanmaması için de uyarılarımızı en net biçimde yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 08:35
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 04.03.2026 | 21:45
MSB açıkladı: İran’dan ateşlenen balistik mühimmat Doğu Akdeniz’de etkisiz hale getirildi | Video 10:36
MSB açıkladı: İran'dan ateşlenen balistik mühimmat Doğu Akdeniz'de etkisiz hale getirildi | Video 04.03.2026 | 14:51
İsrail’den Tahran’ın doğusuna yeni saldırı! A Haber bölgeyi görüntüledi | Video 05:34
İsrail'den Tahran'ın doğusuna yeni saldırı! A Haber bölgeyi görüntüledi | Video 04.03.2026 | 11:14
35 ilde DEAŞ terör örgütüne operasyon: 22 tutuklama | Video 00:31
35 ilde DEAŞ terör örgütüne operasyon: 22 tutuklama | Video 04.03.2026 | 10:19
İran İHA’larla Dubai’deki ABD Konsolosluğu’nu hedef aldı 01:10
İran İHA'larla Dubai'deki ABD Konsolosluğu'nu hedef aldı 03.03.2026 | 23:24
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 12:55
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 03.03.2026 | 21:56
Nevşehir’de yük treni tıra çarptı: 2 makinist yaralandı 00:58
Nevşehir’de yük treni tıra çarptı: 2 makinist yaralandı 03.03.2026 | 18:45
İçişleri Bakanlığı: FETÖ terör örgütüne yönelik tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 298 şüpheli yakalandı | Video 00:58
İçişleri Bakanlığı: "FETÖ terör örgütüne yönelik tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 298 şüpheli yakalandı" | Video 03.03.2026 | 15:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyonist lobi tahrikiyle İran’a saldırı yapıldı | Video 27:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyonist lobi tahrikiyle İran'a saldırı yapıldı | Video 03.03.2026 | 14:52
MHP lideri Devlet Bahçeli: Müzakere kisvesiyle İran’a tuzak kuruldu | Video 39:52
MHP lideri Devlet Bahçeli: Müzakere kisvesiyle İran'a tuzak kuruldu | Video 03.03.2026 | 11:35
İstanbul’da limana indirilen 2026 model sıfır kilometre araçlar kamerada | Video 03:55
İstanbul'da limana indirilen 2026 model sıfır kilometre araçlar kamerada | Video 03.03.2026 | 07:41
CHP’li başkandan belediye meclis üyesine küfür! Sen kimsin? Beni konuşturma burada... 00:12
CHP'li başkandan belediye meclis üyesine küfür! "Sen kimsin? Beni konuşturma burada..." 02.03.2026 | 21:58
Başkan Erdoğan: Savaşı durdurmak için çalışıyoruz 09:05
Başkan Erdoğan: Savaşı durdurmak için çalışıyoruz 02.03.2026 | 21:01
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 09:38
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 02.03.2026 | 20:53
5 ilde 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon: 37 şüpheli tutuklandı | Video 00:48
5 ilde 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon: 37 şüpheli tutuklandı | Video 02.03.2026 | 10:38
İstanbul’da 19 kaçak tabanca ele geçirildi | Video 00:20
İstanbul’da 19 kaçak tabanca ele geçirildi | Video 02.03.2026 | 08:43
ABD, İran savaş uçaklarının vurulduğu anların görüntülerini yayınladı | Video 00:19
ABD, İran savaş uçaklarının vurulduğu anların görüntülerini yayınladı | Video 02.03.2026 | 07:50
Erbil Uluslararası Havalimanı’na saldırı 00:52
Erbil Uluslararası Havalimanı'na saldırı 01.03.2026 | 21:43
Irak Erbil’de patlama! 00:41
Irak Erbil'de patlama! 01.03.2026 | 20:05
İçişleri Bakanlığı’nda sınır güvenliği toplantısı: Tüm birimler teyakkuz halinde 00:55
İçişleri Bakanlığı'nda sınır güvenliği toplantısı: Tüm birimler teyakkuz halinde 01.03.2026 | 19:45

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY