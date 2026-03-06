CHP'li Eyüpsultan Belediyesi'nde sular durulmuyor: İşçiler kazan kaldırdı! | Video

06.03.2026 | 16:23

İstanbul'da CHP’li Eyüpsultan Belediyesi'nde çalışan işçiler, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine belediye yönetimini protesto etti. Haklarının verilmesini ve sözleşmenin bir an önce imzalanmasını isteyen işçiler, belediye binası önünde tepkilerini dile getirdi. Protestoda çalışanlar, ücret ve sosyal haklarla ilgili taleplerinin karşılanmasını istedi.