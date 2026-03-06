CHP'li Eyüpsultan Belediyesi'nde sular durulmuyor: İşçiler kazan kaldırdı! | Video
06.03.2026 | 16:23
İstanbul'da CHP’li Eyüpsultan Belediyesi'nde çalışan işçiler, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine belediye yönetimini protesto etti. Haklarının verilmesini ve sözleşmenin bir an önce imzalanmasını isteyen işçiler, belediye binası önünde tepkilerini dile getirdi. Protestoda çalışanlar, ücret ve sosyal haklarla ilgili taleplerinin karşılanmasını istedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:44
06:11
07:57
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 05.03.2026 | 22:54
02:08
MİT'ten Suriye'de DAEŞ operasyonu 05.03.2026 | 19:27
01:08
Baraja uçan araçta kurtarılmayı bekledi: Can pazarı kamerada 05.03.2026 | 17:31
01:06
08:35
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 04.03.2026 | 21:45
10:36
05:34
00:31
35 ilde DEAŞ terör örgütüne operasyon: 22 tutuklama | Video 04.03.2026 | 10:19
01:10
İran İHA'larla Dubai'deki ABD Konsolosluğu'nu hedef aldı 03.03.2026 | 23:24
12:55
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 03.03.2026 | 21:56
00:58
Nevşehir’de yük treni tıra çarptı: 2 makinist yaralandı 03.03.2026 | 18:45
00:58
27:13
39:52
MHP lideri Devlet Bahçeli: Müzakere kisvesiyle İran'a tuzak kuruldu | Video 03.03.2026 | 11:35
03:55
00:12
09:05
Başkan Erdoğan: Savaşı durdurmak için çalışıyoruz 02.03.2026 | 21:01
09:38
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 02.03.2026 | 20:53