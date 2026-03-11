Kuyumcukent’te "film gibi" soygunda flaş gelişme! 20 milyonluk vurgunda çember daraldı: 8 gözaltı | Video

11.03.2026 | 11:08

İstanbul’un kalbi Kuyumcukent’te, uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen ve profesyonel soygun sahnelerini aratmayan 20 milyon liralık büyük vurgunla ilgili sıcak gelişme yaşandı. Polisin titiz takibi sonucu kıskıvrak yakalanan şüpheliler hakkında yeni detaylar ortaya çıkarken, o anlara dair görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü.