Video Yaşam Kuyumcukent’te "film gibi" soygunda flaş gelişme! 20 milyonluk vurgunda çember daraldı: 8 gözaltı | Video
Kuyumcukent’te

Kuyumcukent’te "film gibi" soygunda flaş gelişme! 20 milyonluk vurgunda çember daraldı: 8 gözaltı | Video

11.03.2026 | 11:08

İstanbul’un kalbi Kuyumcukent’te, uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen ve profesyonel soygun sahnelerini aratmayan 20 milyon liralık büyük vurgunla ilgili sıcak gelişme yaşandı. Polisin titiz takibi sonucu kıskıvrak yakalanan şüpheliler hakkında yeni detaylar ortaya çıkarken, o anlara dair görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kuyumcukent’te film gibi soygunda flaş gelişme! 20 milyonluk vurgunda çember daraldı: 8 gözaltı | Video 01:27
Kuyumcukent’te "film gibi" soygunda flaş gelişme! 20 milyonluk vurgunda çember daraldı: 8 gözaltı | Video 11.03.2026 | 11:08
Adana’da operasyon: 335 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltında | Video 01:02
Adana’da operasyon: 335 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltında | Video 11.03.2026 | 10:15
Adana’da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalandı | Video 00:41
Adana’da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalandı | Video 11.03.2026 | 09:59
İstanbul’da kaçak cep telefonu operasyonu: 9 gözaltı | Video 00:53
İstanbul'da kaçak cep telefonu operasyonu: 9 gözaltı | Video 11.03.2026 | 09:33
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’dan romantik video! Eşini öpücüklere boğdu... | Video 00:13
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'dan romantik video! Eşini öpücüklere boğdu... | Video 11.03.2026 | 09:22
İstanbul’da etkili olan sis bulurları kamerada | Video 04:00
İstanbul'da etkili olan sis bulurları kamerada | Video 11.03.2026 | 09:08
İzmir’de taksi şoförü ücret tartışmasında öldürüldü | Video 00:58
İzmir'de taksi şoförü ücret tartışmasında öldürüldü | Video 11.03.2026 | 08:34
Son dakika... Denizli’de 4 büyüklüğünde deprem | Video 00:33
Son dakika... Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem | Video 11.03.2026 | 08:30
Eskişehir’de sevgilisinden ayrılan genç aracını parçaladı | Video 01:14
Eskişehir'de sevgilisinden ayrılan genç aracını parçaladı | Video 11.03.2026 | 08:10
TIR’ın altına giren otomobil hurda yığınına döndü | Video 01:47
TIR'ın altına giren otomobil hurda yığınına döndü | Video 11.03.2026 | 08:08
Klima motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı 00:56
Klima motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı 10.03.2026 | 23:33
Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 4 yaralı 00:44
Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 4 yaralı 10.03.2026 | 21:08
Samsun’da tramvay kamyonla çarpıştı: 3 yaralı 00:59
Samsun'da tramvay kamyonla çarpıştı: 3 yaralı 10.03.2026 | 20:13
Kütahya’da otomobil takla attı: 1 yaralı 02:11
Kütahya'da otomobil takla attı: 1 yaralı 10.03.2026 | 18:00
Lüleburgaz’da geri dönüşüm tesisinde yangın | Video 00:55
Lüleburgaz’da geri dönüşüm tesisinde yangın | Video 10.03.2026 | 16:01
Ataşehir’de 2 İETT otobüsü çarpıştı: 1 yaralı | Video 01:52
Ataşehir'de 2 İETT otobüsü çarpıştı: 1 yaralı | Video 10.03.2026 | 15:31
Kuyumcukent’te uzun namlulu silahlarla 20 milyon liralık soygun kamerada | Video 01:27
Kuyumcukent'te uzun namlulu silahlarla 20 milyon liralık soygun kamerada | Video 10.03.2026 | 14:46
Kapıkule’de araçtaki gizli bölmede 8 kilo 60 gram kokain yakalandı | Video 00:50
Kapıkule'de araçtaki gizli bölmede 8 kilo 60 gram kokain yakalandı | Video 10.03.2026 | 13:32
Yalova’da telefon dolandırıcısı 5 şüpheli tutuklandı | Video 00:22
Yalova'da telefon dolandırıcısı 5 şüpheli tutuklandı | Video 10.03.2026 | 12:42
Fatih’te silahlı hırsız, döviz bürosunu soymaya çalıştı! O anlar kamerada | Video 00:18
Fatih'te silahlı hırsız, döviz bürosunu soymaya çalıştı! O anlar kamerada | Video 10.03.2026 | 10:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY