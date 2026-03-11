Boğazdaki kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Yolcu gemisinin kaptanı alkollü çıkmıştı!

11.03.2026 | 13:46

İstanbul Boğazı’nda geçtiğimiz eylül ayında facianın kıyısından dönülmüş, yolcu motoru ile kuru yük gemisinin çarpışması sonucu 12 kişi yaralanmıştı. Ucuz atlatılan o kazaya ait görüntülere ve kaptanların ifadelerine SABAH ulaştı. Kaptanlar birbirlerini suçlarken, yolcu gemisinin kaptanının kanında düşük promil alkol çıktı. Artvin isimli kuru yük gemisinin kaptanı M.S., “Güverte ışıklarını yaktım, sirenleri çalıştırdım. Geçişte önceliğim bulunmaktadır.” dedi.