Açık bırakılan pencereden girerek evi istila eden güvercinler kamerada | Video
11.03.2026 | 14:02
Evin penceresini açık unutan ev sahibine güvercin şoku! Üç yıl önce evinin penceresi açık bırakan ev sahibi geri döndüğünde gördüğü manzara karşısında şok yaşadı... Evi adeta işgal eden yüzlerce güvercini gören ev sahibi "Artık benim değil onların evi..." dedi.
