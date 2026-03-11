Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 15 şüpheli adliyede | Video
11.03.2026 | 12:22
Samsun’un Çarşamba, Salıpazarı ve Ayvacık ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Gerçekleştirilen operasyon kapsamında E.A., Y.Y., E.B.D., S.B., E.Ş., E.S., B.İ., F.K., M.L., S.Ş., D.A.A., C.T., Y.K., F.B. ve S.Y. isimli 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ve emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, uyuşturucu madde kullandığı belirlenen bazı şahıslar hakkında da işlem yapıldığı, bölgede uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonların aralıksız sürdürüleceği öğrenildi.
