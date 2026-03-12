Hatay'da 45 yıl ile aranan firari hükümlü yakalandı | Video
12.03.2026 | 07:46
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 45 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.E. isimli kadın, polis tarafından yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamındaki GBT sorgusunda 'dokunulmazlığını ihlal etme', 'dolandırıcılık' ve 'hırsızlık' suçlarından hakkında 45 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.E., yakalandı. Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:33
Hatay'da 45 yıl ile aranan firari hükümlü yakalandı | Video 12.03.2026 | 07:46
00:43
01:04
Kütahya’da babanın çatıdan attığı demir oğlunun ölümüne neden oldu | Video 12.03.2026 | 07:13
04:24
Adana’da bir genç dehşet saçtı: "Kendimi ve evi yakacağım" | Video 12.03.2026 | 07:13
00:14
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı 11.03.2026 | 22:28
00:26
Esra Erol Uluslararası Yardım İşaretini Programda Uygulamalı Gösterdi 11.03.2026 | 21:14
01:36
Bahçesaray'daki minik hasta helikopter ambulansla Van'a sevk edildi 11.03.2026 | 21:02
00:49
Bursa'da otomobil park halindeki tırın altına girdi: 1 yaralı 11.03.2026 | 19:44
02:12
01:42
İnternetten ikinci el far almak isterken 240 bin TL dolandırıldı | Video 11.03.2026 | 15:14
00:45
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem | Video 11.03.2026 | 14:28
00:46
04:59
03:45
Edirne'de yerde can çekişen vatandaşa kimse yardım etmedi | Video 11.03.2026 | 13:40
00:26
Narkotik köpeği milyonluk uyuşturucu sevkiyatına geçit vermedi | Video 11.03.2026 | 12:51
00:23
Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 15 şüpheli adliyede | Video 11.03.2026 | 12:22
04:20
Muz paketleme tesisinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı | Video 11.03.2026 | 11:25
01:27
02:15
Otomobil kafeye böyle daldı: 2 yaralı | Video 11.03.2026 | 10:39