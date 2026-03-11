Müge Anlı sırra kadem basan Ece Küçükdoğan’ı buldu! Ailesiyle yüzleşen genç kız: Babam oltayla şiddet gösteriyordu!

11.03.2026 | 18:22

ATV’nin beğeniyle izlenen programı ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’, her hafta farklı konu ve konuklarıyla ilgiyle takip ediliyor. Müge Anlı’da sırra kadem basan Ece Küçükdoğan, 11 günün sonunda bulundu. Ece Küçükdoğan, canlı yayına katıldı ve ailesiyle yüzleşti. ‘Babam bana oltayla şiddet gösteriyordu’ diyen genç kızın iddiaları programa damga vurdu. İşte Müge Anlı’da herkesi şaşırtan o anlar!