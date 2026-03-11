Video Yaşam Bahçesaray'daki minik hasta helikopter ambulansla Van'a sevk edildi
11.03.2026 | 21:02

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yüksekten düşme sonucu yaralanan 3 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle il merkezine sevk edildi.

